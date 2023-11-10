الطرق والجسور تتفقد اعمال الصيانة بطريقي (عطبرة هيا) و(هيا كسلا)





تفقد المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور المهندس مستشار جعفر حسن ام الصيانات التي تقوم بها الهيئة في طريقي عطبرة – هيا وطريق هيا -كسلا ٬ حيث وقف على اعمال الصيانة بمنطقه مسمار التي تقوم بها الهيئة القومية للطرق والجسور.

وقال المدير العام في تصريح (صحفى) ان الصيانة تتم وفق نفرة كبيرة متواصلة عبر عماله مدربة وجزء اخر تقوم به شركه ألمك نمر لتسوية سطح الطريق بخلطة اسفلتية بارده تتمثل في طبقتين حجر ٣/٤. و ٣/٨ مع الرمل والاسفلت وقال ان شركه الهدار تقوم كذلك بصيانة لاكتاف الطريق بنفس المنطقة وذلك للحفاظ على طبقة الاسفلت .

واشار الى ان الهيئة القومية للطرق والجسور تقوم بنفرة صيانة للحفر في ذات التوقيت لطريق هيا- كسلا في منطقة درديب بالخلطة الاسفلتية الباردة بواسطة عمال مهرة.