بحضور وزيري الصحة والرعاية الاجتماعية ورشة عن التأمين الصحي





نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي ورشة بمدينة بورتسودان بحضور وزيري الصحة الاتحادي دكتورهيثم محمد ابراهيم ووزير التنمية الإجتماعية مولانا احمد ادم بخيت ووكيل الوزارة جمال النيل عبدالله والدكتور بشير الماحي المدير العام للتامين الصحي وعدد من قيادات التأمين الصحي.

وقال وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد ابراهيم ان هذه الورشة من أجل استعادة برامج التأمين الصحي وهو ضمن البرنامج الاستراتيجي لتقديم الخدمات، مشيرا الى ان إلتزام وزارة المالية في الربع الثالث ادى لتحسن في خدمات التأمين الصحي، مؤكدا على أهمية استمرارية دعم المالية وان هناك ورشة بنهاية العام لبناء التأمين الصحي بكل محاوره .

ومن جانبه قال مولانا احمد ادم بخيت وزير التنمية الاجتماعية أن التأمين الصحي حماية اجتماعية لاغنى عنها باعتبارها صيغة مناسبة لوقف تدهور الأوضاع للمواطنين الاقل دخلا مؤكدا ان جملة من التدابير ساهمت في بقاء صندوق التأمين الصحي بالبلاد.