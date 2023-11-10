بنك ام درمان الوطني يفتح فرعه الجديد بمدينة شندي

افتتح بنك امدرمان الوطني فرعه الجديد بمدينة شندي بولاية نهر النيل يوم امس الخميس بحضور السيد خلف الله سعيد ممثل المدير العام ومدير الإدارة المالية الاتحادية بالبنك، بتشريف السيد قائد الفرقة الثالثة مشاة والسيد مدير شرطة محلية شندي وحضور مديري فروع المصارف بالمدينة، ومدير إدارة الموارد البشرية بالبنك السيد علي الفكي سليمان ولفيف من رجال المال والأعمال بالمنطقة، وحضور كبير من جمهور مدينة شندي.