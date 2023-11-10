شاهد بالفيديو.. نساء السودان خلف الجيش بالزغاريد ” نحن القرنوف ونحن الدانة .. الداير يموت يشيل كفنو ويجي معانا”





لم تتخلف نساء السودان عن دعم القوات المسلحة في حربها لإنهاء تمرد الدعم السريع، وقاتلن بأنفسهن وبأولادهن في معركة الكرامة.

تقف هذه السيدة بزغاريدها وهتافها وشعرها الحماسي وهي تحفز جنود الجيش السوداني للقتال وتدعوهم للانتصار على المليشيا المتمردة.

نحن عدونا الداقينو دق العيش .. نحن القرنوف ونحن الدانة .. الداير يموت يشيل كفنو ويجي معانا.

ومازال الشعب السوداني ينتظر الحسم في الحرب ونهاية أكبر أزمة في تاريخ السودان، وبحسب ما رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، يأمل السودانيون في نهاية قريبة تفرحهم وتسعدهم.

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رصد وتحرير – “النيلين”