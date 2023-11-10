مدير أسواق مواشي الأبيض يكشف عن تحديثات من أجل الصادر





أوضح الاستاذ ابراهيم هدى محمد مدير اسواق مواشي الأبيض بشمال كردفان ان هناك مساعي جارية لإجراء تحديثات في الأسواق حتى تسهم في عمليات إعداد الصادر.

وأشار هدي في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) ان اسواق الماشية الجديدة الواقعة شرق مدينة الأبيض في الطريق الرابط بين الأبيض خور طقت يشهد حراكا اقتصاديا كبيرا.

وأضاف ان العمل الخاص بالإجراءات المتعلقة بتجهيز الصادر تتم من هذه الأسواق الى ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر، وان اسواق الماشية بالابيض تسهم كثيرا في الحركة التجارية والاقتصادية بالولاية.