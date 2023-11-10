



قالت مصادر للجزيرة بأن حركة تحرير السودان – مصطفى تمبور تصل الفاشر للالتحام مع الجيش في الفرقة السادسة مشاة للقتال ضد الدعم السريع.

وطرح رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور يطرح خارطة طريق أمنية سياسية تبدأ بتشكيل حكومة حرب عاجله من قيادات القوات المسلحة يقودها البرهان وإغلاق الحدود الإقليمية وطرد سفراء الدول التي تدعم مليشيا الدعم السريع وإعلان حالة الطوارئ في كل الولايات

الجزيرة – السودان