مدير التأمين الصحي:ارتفاع منافذ خدمة التأمين الصحي إلى(1000)قبل نهاية العام





كشفت ورشة التأمين الصحي (الراهن والتدخلات المطلوبة لتوفير وتحسين الخدمات)، عن تحسن في تقديم الخدمات الصحية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٣م، حيث ارتفع عدد مراكز تقديم الخدمة من ٦٨١ مركز ومستشفي في أغسطس الماضي الى ٧٤٨ منفذا.

وبشر بشير الماحي مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي في تصريح لـ(سونا) عقب الورشة التي تم تنظيمها بمدينة بورتسودان تحت رعاية وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية، أن تصل منافذ تقديم خدمة التأمين الصحي إلى ألف مركز ومستشفي قبل نهاية العام الجاري. مشيراً إلى ان هذه الجهود تمثل خطوة كبيرة في تعافي التأمين الصحي.

وقال مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي أن هناك حاجة لمزيد من الجهود في تقديم خدمات التأمين الصحي وتوفير التمويل لهذا المشروع الوطني الكبير الذي يكفل أكثر من ٦ ملايين اسرة ويتم تقديم الخدمات لهم عبر بطاقة التأمين الصحي.

وكالة سونا