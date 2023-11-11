البرهان يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن الأوضاع بغزة





شارك رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في إعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة “غير العادية” التي إنطلقت فعالياتها اليوم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية.

ويأتي إنعقاد القمة استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة واستشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.