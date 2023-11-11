والي سنار يرأس الاجتماع التنسيقي المشترك لمناقشة قضايا التأمين الصحي





رأس والي سنار المكلف الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله الاجتماع التنسيقي المشترك للتأمين الصحي والمؤسسات ذات الصلة بحضور امين عام حكومة ولاية سنار الأستاذ عبد العظيم احمد علي ابو ضراع ووزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف دكتور إبراهيم العوض ووزير المالية المكلف دكتور محجوب أحمد محمد والمدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية سنار دكتور احمد علي الحسين.

وناقش الاجتماع قضايا التأمين الصحي بالولاية التي تتمثل في الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي.

وأكد والي سنار حسم اي خلاف يكون المواطن طرف فيه بين المؤسسات المختلفة لصالح المواطن، ودعا إلى ضرورة تجويد الخدمة المقدمة ومعالجة مشاكل المراكز المشتركة.

كما بشر بعمل مركز للأورام بالولاية تساهم فيه وزارة المالية والصحة وديوان الزكاة والتأمين الصحي والمجتمع المحلي بجانب مركز للعلاج الموحد ومراكز لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.

فيما اكد دكتور إبراهيم العوض وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار اهتمامه بقضايا الصحة، مشيرا إلى التنسيق مع ديوان الزكاة لدفع ما عليهم من التزامات مالية من أجل استمرارية الخدمة بجودة جيدة.

وقال دكتور محجوب أحمد محمد زير المالية المكلف بولاية سنار أإن مشكلات التأمين الصحي تتعلق بعدد من الجهات منها المستفيدين من التأمين الصحي، ديوان الزكاة بجانب وزارة المالية التي عليها التزام عدد 48.000 اسرة داخل مظلة التأمين الصحي مؤكدا التزامهم بدفع ما عليهم من متأخرات بالرغم من الظروف التي تمر بها الولاية.

امين عام حكومة ولاية سنار الأستاذ عبد العظيم احمد علي دعا الى ضرورة التنسيق ما بين وزارة الصحة والتأمين الصحي من أجل تقديم خدمة طبية.

المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية سنار دكتور احمد علي الحسين قال ان ما يميز التأمين الصحي هو ما يقوم به فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والعلاج التكافلي، مؤكدا أنهم يعملون من أجل توفير الخدمات لتحقيق الحماية المجتمعية ودرء المخاطر متبعين في ذلك معايير عدة واحدة منها جانب توفير الخدمات والجودة.

وقال اننا نعمل بالنظام الأوروبي في الجودة، مضيفاً ان المسؤولية تشاركية في هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلى ضعف التردد في مراكز الشراكة.

الاستاذة فاطمة محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية أكدت ان هناك شراكة قوية مع التأمين الصحي ووزارة الصحة وقالت نحن في الرعاية الصحية الأساسية نريد من التأمين الصحي ان يتعاون معنا في توفير الاجهزة وبعض المعينات الطبية.