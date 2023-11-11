والي البحر الأحمر يدشن أعمال حزمة التصدي لطواريء الخريف





دشن والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج أحمد اليوم أعمال حزمة التصدي لطواريء الخريف بالولاية من أمام وزارة الصحة بالولاية تحت شعار (سوا بنقدر) بمعية اللجنة الأمنية بالولاية وبحضور مدير عام قطاع الصحة المكلف دكتورة احلام عبدالرسول، والمدير التنفيذي لمحلية بورتسودان الأستاذ معتصم الزاكي، ومدير هيئة النظافة بالولاية ومدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية نجلاء أحمد ماقيت وإدارات وزارة الصحة بالولاية والجهات ذات الصلة.

وأبان والي الولاية الأستاذ فتح الله بأن تدشين الحملة الكبرى لإصحاح البيئة ببورتسودان يشمل عدة محاور تتضمن حملة رش نواقل الأمراض، نقل النفايات بجانب التثقيف الصحي.

وفي تصريح للمكتب الإعلامي خلال تدشين الحملة الكبرى لإصحاح البيئة ببورتسودان قالت مدير عام قطاع الصحة دكتورة احلام عبدالرسول استشعرنا خطر تدهور الوضع الصحي بالولاية نسبة لنزوح السكان للولاية، وهطول الأمطار، مضيفة بأن الوزارة وضعت خطة للسيطرة على حالات الإسهال المائي الحاد بسواكن.

وشكرت دكتورة احلام عبد الرسول وإلى البحر الأحمر لدعمه ورعايته أعمال حزمة التصدي لطواريء الخريف.

وناشد المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان الأستاذ معتصم الزاكي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للدعم والمساندة للحملة الكبرى المشتركة بين هيئة نظافة الولاية وإدارة إصحاح البيئة.

من ناحيتها أوضحت مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية نجلاء أحمد ماقيت بأن حملة إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض تستهدف محلية بورتسودان وتشمل كل أنشطة إصحاح البيئة، وكلورة المياه، ومكافحة نواقل الأمراض، وسلامة الأغذية، والرقابة على الأغذية.

وكشفت الأستاذة نجلاء أحمد بأن الحملة الكبرى المشتركة تعمل بعدد (٣٠) طلمبة ضبابية، وعدد (٣) طلمبة رزازية محمولة على العربات، وعدد (٥) طلمبات محمولة على العربات بجانب عدد (٣٠) طلمبة.

وأبانت مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية نجلاء أن هناك عدد كافي من العمالة للحملة الكبرى تعمل على كلورة جميع أحواض المياه خارج الشبكة الداخلية تجنباّ للإسهالات المائية، وحملة تفتيش الأسواق والرقابة على الأغذية، بجانب مضاعفة الجهود المتصلة لإصحاح البيئة بمراكز الإيواء.

الجدير بالذكر بأن تدشين أعمال حزمة التصدي لطواريء الخريف برعاية والي البحر الأحمر الأستاذ فتح الله الحاج احمد وإشراف وزارة الصحة بالولاية بالشراكة بين هيئة نظافة الولاية وإصحاح البيئة، وتنطلق البداية من حي ديم عرب لتشمل جميع وحدات محلية بورتسودان وتعمل (٣) أيام متتالية تحت شعار (سوا بنقدر).