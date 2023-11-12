البرهان يعود للبلاد بعد مشاركته في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الإسلامية





عاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد مشاركته في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية الإسلامية المشتركة “غير العادية” بالعاصمة السعودية الرياض .

وكان في استقباله بمطار بورتسودان الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن – محمد الغالي يوسف وعدد من السادة الوزراء.

وعلى هامش مشاركته في أعمال القمتين أجرى رئيس مجلس السيادة لقاءات مع عدد من الرؤساء والأمراء تطرقت للقضايا الاقليمية والدولية .

وقد كانت هذه اللقاءات بمثابة سانحة طيبة لإطلاع هؤلاء القادة والمسؤولين على مجريات الاوضاع في السودان على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية على الدولة وقيامها بانتهاكات واسعة في حق المدنيين والمرافق العامة.

كما خاطب رئيس المجلس السيادي القمة السعودية الافريقية ومشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة “غير العادية”.