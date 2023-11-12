تنفيذي كوستي يعلن عن تسخير كافة الإمكانيات للنظافة واصحاح البيئه





اكد الاستاذ ابوعبيدة عمر عجبين المدير التنفيذي لمحليه كوستي أن المحلية وضعت خطة لقيام حملات متواصلة لإصحاح البيئة ونظافة الأحياء والمرافق العامة والأسواق.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم انطلاقة حملة نظافة مستشفى كوستي التعليمي، بمشاركة الاستاذ عمر صديق الدابي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمحليه ورؤساء المنظمات الطوعية والكشافة.

وأعلن المدير التنفيذي تسخير كافة إمكانيات المحلية لنظافة وتجميل المدينة، وأضاف ان الحملة تشارك فيها المنظمات الطوعية والكشافة والعاملين بإدارة مشروع النظافة بهدف أصحاح ونظافة البيئة داخل وحول المستشفى.

وابان ان المدينة تشهد ضغطاً كبيراً نتيجة لاستيعاب أعداد كبيرة من الوافدين بسبب الحرب جراء الحرب مما يتطلب مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دعا لضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للمحافظة على نظافة المدينة.

وفي ذات الإطار قال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الحملة جاءت بناءً لنداء من محلية كوستي بإستنفار الطاقات الشبابية من أجل مصلحة إنسان المحلية.