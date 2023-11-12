السعودية تعلن عن استثمارات “ستغير قواعد اللعبة” في أفريقيا





قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن صندوق الاستثمارات العامة “سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة” في أفريقيا، مع إبرام المملكة الخليجية عددا من الاتفاقيات مع دول أفريقية تتعلق بمجال الطاقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأدلى الفالح بتصريحاته خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض، الذي يشهد توقيع المملكة مذكرات تفاهم مع عدة دول أفريقية. ومن بين تلك الدول، نيجيريا وإثيوبيا ورواندا والسنغال وتشاد.

وقال الفالح إن “هناك الكثير من الفرص الواعدة في أفريقيا”.

وفي المؤتمر ذاته، صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع دول أفريقية.

وقال الجدعان إن المملكة تعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها، مضيفا: “علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، ونحن شركاء يجمعنا تاريخ ومصير مشترك”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتسعى نيجيريا، التي يحضر رئيسها لمؤتمر الرياض، إلى جذب المزيد من الاستثمارات بدلا من الاعتماد على الديون، لإنعاش اقتصاد أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وتعاني نيجيريا من ارتفاع التضخم المكون من رقمين، ونقص العملات الأجنبية، وضعف العملة المحلية، وانعدام الأمن على نطاق واسع، وسرقة النفط الخام.

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