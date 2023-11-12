شاهد بالصور.. قائد سوداني لدى تخريج 9 ألف مستنفر في شندي “دا شوف عين وشوف العين كفاية”

بتشريف والي ولاية نهر النيل وقائد الفرقة الثالثة مشاة احتفلت مدينة شندي بتخريج عدد ٩ آلآف مستنفر في معسكرات الكرامة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الإدارة الأهلية.

حيث أشاد والي الولاية محمد البدوي عبد الماجد بجهود مواطني محلية شندي ودعمها لمسيرة الوطن ووجه التحية للمستنفرين الذين تجاوز عددهم ال 9 آلآف.

على ذات الصعيد أشاد قائد الفرقة الثالثة مشاة اللواء ركن حمدان عبد القادر بالمتخرجين واضاف (دا شوف عين وشوف العين كفاية ) واشار ان هذه الرسالة تصل الي من يستلمها ويفسرها كيفما اراد مبينا ان المستنفرين في تمام الجاهزية للدفع بهم إلى الأمام بإعتبار أنهم يمثلون السند للقوات المسلحة وحيا قائد الفرقة جهود والي الولاية وأعضاء حكومته في سبيل إنجاح معسرات الكرامة كما أشاد بجهود المدير التنفيذي لمحلية شندي.

وأبان المدير التنفيذي للمحلية أن المعسكرات بلغت 43 معسكرا وعدد المستنفرين 9 آلآف .