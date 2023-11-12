بالصور.. والي الخرطوم يقف على سير العمل بمجمع الجوازات والسجل المدني بكرري

وقف الأستاذ أحمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم على سير العمل بمجمع الجوازات والسجل المدني بمحلية كرري مشيداً بسلاسة الاجراءات وطرق تقديم الخدمات بصورة حضارية، مثمنا الدور الكبير الذي تبذله شرطة ولاية الخرطوم في محلية كرري.

هذا وقد كان في استقباله اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة المحلية ومدير دائرة الشؤون العامة بشرطة المحلية. اللواء دفع الله في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال إن هذه الزيارة تعتبر تحفيز ودفع معنوي للقوة.

مشيداً بمواقف والي ولاية الخرطوم ومتابعته الدقيقة لخطط سير العمل بالمحلية.