موقف العمليات: الناطق الرسمي ينفي سيطرة “الدعم السريع” على قاعدة النجومي الجوية

نفى الناطق باسم الجيش السوداني سيطرة “الدعم السريع” على قاعدة النجومي الجوية جنوب الخرطوم ⁧”جبل أولياء”. وقال في موجز العمليات ليوم الأحد 12 نوفمبر، بأن المتمردين خسروا في محاولاتهم وتم تدميرهم تماماً.

وأكد الناطق الرسمي العميد ركن نبيل عبدالله جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي مستجدات في الميدان.

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