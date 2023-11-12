🔴 ملخص للوضع الميداني في الخرطوم ليوم الأحد 12 نوفمبر 2023





جبل أولياء

– قامت ميليشيا الدعم السريع بشن هجوم على منطقة جبل أولياء بغرض الاستيلاء على جسر الخزان بعد انقطاع جسر شمبات.

– شنت الميليشيا موجة هجوم أولية باءت بالفشل وتوجهت في محاولة لاستهداف كبري الحلفايا ببحري وفشل ذلك الهجوم أيضاً.

– جمّعت الميليشيا مقاتليها وشنت موجة هجوم عنيفة أخرى على جبل أولياء من 3 محاور، تمكن الجيش من دحر الهجوم في المحور الشمالي، ولكن من المحور الشرقي تمكنت الميليشيا من الوصول إلى مستشفى الأمل، وقامت بالالتفاف لمساندة المحور الجنوبي حيث تمكنت من الاستيلاء على قاعدة النجومي الجوية، وهي القاعدة الوحيدة التي استرجعها الجيش منذ بداية الحرب بعد أن احتلتها الميليشيا سابقاً.

– تراجعت قوات الميليشيا وقوات الجيش من بعض ارتكازاتها لتجهيز خطة لمعارك الغد، حيث أن الميليشيا تبحث عن خط وصل جديد يربط قواتها في الخرطوم وبحري بقواتها في أمدرمان ويبدو أنها قد حددت جسر الخزان كهدف لها.

* تعديل: بحسب الناطق الرسمي للجيش، الجيش استعاد السيطرة على قاعدة النجومي الجوية بعد دخلتها الميليشيا، وهو أمر وارد وسط انسحابات الميليشيا وإعادة تموضعها لكن لا أملك تأكيد شخصي للوضع الآن.

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المدرعات

– شنّ المرابطون في المدرعات هجوماً على منطقة اللاماب شمال غربي المدرعات بعد أن احتلتها الميليشيا في سبتمبر فيما يبدو أنه كان هجوماً ناجحاً وسط انشغال الميليشيا بمعارك جبل أولياء وتمكن الجيش من تكبيد الميليشيا مجموعة من الخسائر واستلم بعض الغنائم.

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شرق النيل

– تقوم الميليشيا لأول مرة من بضعة أشهر بالبحث وتجميع أفرادها المتهربين من المعارك وسط خوف من إنقطاع الإمداد البشري بسبب إنقطاع كبري شمبات، وإذا ما واصلت الميليشيا هجماتها بطريقتها الإنتحارية المعتادة على جبل أولياء من دون تحقيق النتيجة المرجوّة فقد نشهد عودة حالات التجنيد القسري في الخرطوم خلال بضعة أيام.

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أمدرمان

– تتواصل معارك ضارية بين الجيش وقوات الميليشيا في وسط أمدرمان وغرب الحارات في حرب مدن غير واضحة المعالم بعد وسط ضعف شبكات الإتصالات ولا تتوفر معلومات كافية بعد عن ما يحدث بالتحديد.

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ستتواصل المعارك غداً في أمدرمان وأيضاً سنشهد معارك ضارية في جبل أولياء وربما تحرك بعض معسكرات الجيش في الخرطوم وبحري.

رحم الله الشهداء وشفى الجرحى ونصر قوات شعبنا المسلحة.

احمد الخليفة

