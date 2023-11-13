أفضل طريقة لتناول “زيت الزيتون “ويحذر منه في هذه الحالة!





كشف الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل طريقة لتناول “زيت الزيتون”.

وقال الخضيري، عبر حسابه بمنصة “إكس”: رغم أهمية زيت الزيتون للصحة وهو آفضل الزيوت والدهون صحياً على الاطلاق، إلا أن شربه بما يتجاوز ملعقة صغيرة لا يفيد بل قد يضر ويرفع الكلسترول.

وأضاف: حتى لو كان زيت زيتون ولا تشربه لكن استخدمه للطبخ والقلي وتضيفه على السلطة والفول والأجبان، موضحا: إضافة معتدلة “ملعقة صغيرة أو أكثر خلال الوجبة ولا يتجاوز ١٥ ملي باليوم الكامل “٢٤ ساعة” كمصدر وحيد للزيوت والدهون سواء مع الأكل أو السلطات.

وتابع: الشخص النشط المتحرك الرياضي ممكن يزيد قليلاً إلى ٢٠ ملي طوال اليوم من مجموعه خلال الطبخ والأكل أو الإضافة.

صحيفة المرصد