طب وصحة
أفضل طريقة لتناول “زيت الزيتون “ويحذر منه في هذه الحالة!
كشف الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل طريقة لتناول “زيت الزيتون”.
وقال الخضيري، عبر حسابه بمنصة “إكس”: رغم أهمية زيت الزيتون للصحة وهو آفضل الزيوت والدهون صحياً على الاطلاق، إلا أن شربه بما يتجاوز ملعقة صغيرة لا يفيد بل قد يضر ويرفع الكلسترول.
وأضاف: حتى لو كان زيت زيتون ولا تشربه لكن استخدمه للطبخ والقلي وتضيفه على السلطة والفول والأجبان، موضحا: إضافة معتدلة “ملعقة صغيرة أو أكثر خلال الوجبة ولا يتجاوز ١٥ ملي باليوم الكامل “٢٤ ساعة” كمصدر وحيد للزيوت والدهون سواء مع الأكل أو السلطات.
وتابع: الشخص النشط المتحرك الرياضي ممكن يزيد قليلاً إلى ٢٠ ملي طوال اليوم من مجموعه خلال الطبخ والأكل أو الإضافة.
صحيفة المرصد
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