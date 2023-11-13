جابر يرأس إجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة





عقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة إجتماعاً يوم امس بمدينة بورتسودان، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، رئيس اللجنة.

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي أن الإجتماع إستمع إلى تنوير حول المستجدات فيما يلي بعثة اليونيتامس وزيارة مدير إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة للبلاد خلال هذه الأيام.

وقال إن أبرز مخرجات الإجتماع تضمنت الموافقة على أن تكون مهام هذه البعثة بعد المعالجات التي تم تدارسها المساهمة في تحقيق جهود عملية وواقعية لبناء السلام والعمل على إعادة الإعمار وتهيئة البيئة للإنتخابات العامة.

وقال أن الإجتماع هدف إلى توسيع دائرة التعامل الإيجابي مع منظمة الأمم المتحدة.