الاتحاد الأوروبي يحذر من “إبادة جماعية” جديدة في دارفور





ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، محذرا من خطر وقوع “إبادة جماعية ” جديدة.

وفي بيان له الأحد، تحدث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل عن تقارير -نقلا عن- شهود أفادوا بمقتل ما يزيد على ألف شخص من قبيلة المساليت في أردمتا بولاية غرب دارفور، خلال ما يزيد قليلا على يومين فقط في هجمات شنتها قوات الدعم السريع ومليشيات تابعة.

وقال بوريل “تبدو هذه الأعمال الوحشية الأحدث من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقا تنفذها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي غرب دارفور، وتأتي على رأس الموجة الأولى من أعمال عنف واسعة في يونيو/حزيران”.

وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء (رويترز) لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور، ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة.

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