والي سنار يعلن جاهزية القوات المسلحة والمواطنين للدفاع عن الولاية

وقال الوالي في احتفال الطابور الشهري لشرطة ولاية سنار الذي أقيم اليوم بميدان المولد سنجة، قال ان البلد محروسة واكد جاهزية الجميع للدفاع عن ولاية سنار وعن تاريخ دولة الفوج، لافتا إلى أن العدو لن يستطيع الوصول إلى سنار، موجها رسالة للقائد العام للقوات المسلحة بان كل السودان على قلب رجل واحد.