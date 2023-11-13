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والي سنار يعلن جاهزية القوات المسلحة والمواطنين للدفاع عن الولاية
اعلن والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله جاهزية القوات النظامية والمواطنين للدفاع عن الولاية.
وقال الوالي في احتفال الطابور الشهري لشرطة ولاية سنار الذي أقيم اليوم بميدان المولد سنجة، قال ان البلد محروسة واكد جاهزية الجميع للدفاع عن ولاية سنار وعن تاريخ دولة الفوج، لافتا إلى أن العدو لن يستطيع الوصول إلى سنار، موجها رسالة للقائد العام للقوات المسلحة بان كل السودان على قلب رجل واحد.
وأكد العميد فيصل الأمين محمد احمد قائد الفرقة 17 جاهزية قواته للتضحية بأرواحهم من اجل الحفاظ على الوطن بمشاركة ابطال السلطنة الزرقاء من المواطنين.
وأكد قائد قوات الشرطة بولاية سنار اللواء شرطة طارق الريح بان كلنا جيش (شرطة ومخابرات وادارت أهلية)، مؤكدا جاهزية الجميع لحماية البلاد وأعلن عن تجهيز الشرطة المجتمعية للوقوف مع ولاية الخرطوم باسترداد كل المنهوبات.
سونا
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