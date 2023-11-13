والي الجزيرة يدعو لتوسيع مظلة الإيرادات أفقياً في موازنة 2024م





أعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الضيافة بمدنى الورشة التي نظمتها وزارة المالية والإقتصادي والقوى العاملة لإعداد موازنة للعام 2024م ، اعلن أن الورشة تأتي فى ظروف إستثنائية تمر بها البلاد والولاية وتعتبر من الأدوات المهمة لإستصحاب المتغيرات الإقتصادية والآثار السالبة للحرب وإنخفاض معدلات الإيرادات داعياً لأهمية توسيع مظلة الإيرادات أفقياً بدلاً عن الزيادة الرأسية في الموازنة .

وثمن الوالي جهود وزارة المالية في تنفيذ موازنة العام 2023م التى واجهتها حزمة من التحديات في الإنخفاض الكبير في الإيرادات وزيادة الصرف على كافة المجالات الخدمية في ظل إستقبال أعداد كبيرة من المتأثرين بالحرب بالولاية، مبينا أن الولاية رغم تأثرها بالحرب إستمرت في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية داعيا المشاركين في الورشة للوصول لمخرجات تدعم موازنة الولاية للعام 2024م .

من جانبه أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة على ضرورة إستصحاب الإنحرافات والتحديات التي صاحبت موازنة العام 2023م والتى ظلت قائمة حتى الآن من تأثير مباشر للحرب على الإقتصاد السوداني بتوقف العديد من المشاريع الإقتصادية بالبلاد مما أدى لنقص كبير في الإيرادات وزيادة المصروفات في كافة المجالات الخدمية .

وشدد على ضرورة عدم فرض رسوم جديدة في موازنة العام المقبل وترجمة موجهات الورشة في إعداد الموازنة .