وزير الصحة الإتحادي يؤكد أولوية ترقية وتطوير المعامل الطبية بالبلاد

من جانبها تناولت المدير العام للمعمل القومي للصحة العامة (إستاك) د. شاهيناز أحمد بدري، أهمية المسودة وقالت أنها جاءت من أجل تحديث وتطوير السياسة القومية للمعامل ودور المعمل المحوري، بجانب تطوير معامل الصحة العامة بالبلاد، بمنحة من الإتحاد الأوروبي ودعم من منظمة الصحة العالمية تمكن المعمل القومي للصحة العامة (إستاك) معمل الدولة المرجعي من تفعيل دراسة أدت لمسودة سياسات الخمسة سنين القادمة.

واشارت إلى أنه وضمن هذه الدراسة جاء وفد لتقييم المعامل في العام 2021,2022 ، موضحةً أنه تم تقييم المعمل القومي ومعامل أخرى من ضمنهم معمل نيالا، كادوقلي، الجنينة والبحر الاحمر.حيث شرعت لجان فنية بعد تقييم المعامل بخط نصوص المسودة التي اكتملت بنهاية عام 2022م وخضعت لمراجعة داخلية وخارجية من جهات مختصة واستشاري سوداني د. مبارك الكرسني بالتعاون مع مجموعة IQLS الخبراء الإستشاريين في جودة المعامل من مدينة ليون بدولة فرنسا، مبينة أنه بعد إنهاء اللمسات الأخيرة عُرضت المسودة على الجهات المختصة في بداية عام 2023م على المدير العام للمعمل القومي للصحة العامة لإبداء الرأي الفني للمسودة النهائية والموافقة عليها .