مشروع الجزيرة: الوقوف على سير عمليات الحصاد بقسم الهدى





وقفت اللجنة المشرفة على قسم الهدى المنبثقـة عن اللجنة العليا لمتابعة الحصاد والتحصيل بمشروع الجزيرة وقفت اليوم على سير عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية بتفتيش ود الزين بقسم الهدى.

وإطمأنت اللجنة على سير عمليات الحصاد والتحصيل بالمكتب والترتيبات الجارية لزراعة القمح بتفاتيش القسم المختلفة .

واستعرض مدير قسم الهدى المهندس عبدالله بين موقف الحصاد والتحصيل بتفاتيش القسم المختلفة، مبينا ان عمليات الحصاد بدأت مبكرة في محصولي القطن والذرة والتي حققت إنتاجية عالية حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان 13 جوال من الذرة .

فيما بلغ متوسط إنتاج الفدان من القطن 16 قنطار، مشيراً إلى أن المساحة الكلية المستهدفة لزراعة القمح للموسم الشتوي تقدر بحوالي 36 ألف فدان وفقاً لرغبات المزارعين الجماعية .

واستمعت اللجنة المشرفة على القسم لتقارير مفصلة من باش مفتشي التفاتتيش حول سير عمليات الحصاد والتحصيل والمعوقات بتفاتيشهم خاصة في مجال الري بسبب تراكم الأطماء والحشائش ووسائل الحركة.