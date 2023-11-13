تخريج دفعة جديدة من مستنفرى الكرامة بحلفا الجديدة ونهر عطبرة





حيا اللواء ركن حسن ابوزيد قائد الفرقة (١١) مشاة كل منتسبى الفرقة (١١) مشاة و اللواء (١٤٤) مدرع والقطاع الشرقى دفاع جوى وكل وحدات المنطقة العسكرية والقيادات الاهلية واعيان المنطقة ورجال الاعمال الذين لبو نداء القائد العام للقوات المسلحة السودانية للاستنفار مشيدا بجهود مواطنى المحليتين للوقوف خلف القوات المسلحة مقدمين ابنائهم فداء للوطن وهذا بمثابه رسالة قوية وخنجر فى قلوب اعدائنا.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم احتفال تخريج دفعة جديدة من مستنفرى محليتى حلفا الجديدة ومحلية نهر عطبرة بولاية كسلا ، مؤكدا ان المعركة معركة كرامة وان القوات المسلحة الان فى احسن حالاتها وانها قادرة وتستطيع ان تدحر التمر وسنعلن لكم نهاية المعركة قريبا ان شاء الله ونبداء النظافة الكاملة للعاصمة وكل بقاع السودان وان القوات المسلحة والشعب فى خندق واحد ، مقدما شكره لكل القوات النظامية الذين مابخلو بالدعم والاسناد بجانب الاعلاميين والمراسلين وكل من ساهم فى انجاح النفرة من اجل معركة الكرامة،

من جانبه حيا العقيد ركن مدثر حسن احمد صالح قائد منطقة حلفا الجديدة ، حيا الخريجين و المستنفرين من معسكر الكرامة بالمحليتين مؤكدا على وقوف القوات المسلحة السودانية واهالى المحليتين والشعب السودانى قاطبة فى خندق واحد مادحا اهالى المنطقتين لدورهم وهم يقدمون خيرة ابنائهم فى صفوف القوات المسلحة مرسلا رسالة قوية الى الاعداء ان هذه المجموعة هى الاولى من المستنفرين فى معسكر الكرامة وستتوالى الدفعات الى ان يتم النصر.

وقدم شكره لمجتمع حلفا الجديدة ونهر عطبرة ولرجالات الادارة الاهلية والغرفة التجارية لدعمهم اللامتناهى للقوات المسلحة .

وفي ذات المنحي اشاد الاستاذ خوجلى حمد عبدالله والى كسلا ، بجهود قيادات محليتى حلفا الجديدة و نهرعطبرة والقيادات الامنية وجنود وضباط صف وضباط القوات المسلحة على بسالتهم وهم يدفعون الضرر عن كل بقاع السودان ويبذلون ارواحهم الان فى معركة الكرامة مهنئا الاسر التى دفعت ابنائها تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة شاكرا القائمين على امر التدريب من اجل اعداد المستنفرين عسكريا للحاق بالصفوف الاولى وان ملامح النصر بدأت تلوح فى الافق فلنستعد للاحتفال بالنصر الكبير.

وحيا الوالي ضيوف الولاية القادمين من الخرطوم مرحبا بهم بين اهلهم وعشيرتهم وان الخرطوم الان تفرد زراعيها لعودتكم قريبا فرحين مستبشرين.

سونا