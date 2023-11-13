الزراعة الاتحادية: اكتمال الترتيبات لزراعة مليون فدان قمح





ترأس الأستاذ محمد عبد الرحمن والي ولاية القضارف اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي صباح اليوم برئاسة مشروع الجزيرة حيث ناقش الإجتماع التحديات التي تواجه زراعة محاصيل العروة الشتوية في توفير التمويل ومدخلات الإنتاج.

من جانبه أعلن الدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات الإتحادي التحضير لزراعة مليون فدان قمح هذا الموسم منها 600 ألف فدان بمشروع الجزيرة و400 ألف فدان بولايات كسلا وسنار ونهر النيل والنيل الأبيض.

فيما أكد المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية توفير المياه اللازمة لزراعة مليون فدان في العروة الشتوية وكشف عن الجهود الجارية لتوفير الآليات لتطهير القنوات وأشاد بالشراكة الفاعلة بين حكومة ولاية الجزيرة ومشروع الجزيرة ووزارة الري.

وأكد والي القضارف رئيس اللجنة على سعي اللجنة لإنجاح الموسم الشتوي وقال إن مشروع الجزيرة يحتاج لعمل خاص فى تأهيل شبكة الري وأن اللجنة تعمل على تأمين توفير التمويل والمدخلات الزراعية.

وأعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة إكتمال الترتيبات لزراعة 600 ألف فدان قمحا ضمن العروة الشتوية وأعلن عن توفير التقاوي وتوزيعها على المزارعين.