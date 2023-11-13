رئيس مجلس السيادة يبعث برقية شكر للملك سلمان ولولي العهد السعودي

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، برقية شكر وتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

أعرب خلالها، عن خالص شكره وتقديره، على الحفاوة وكرم الضيافة الذي وجده من جلالته خلال مشاركته في القمتين السعودية الإفريقية، والقمة العربية الإسلامية المشتركة.

وثمن البرهان في البرقية مواقف المملكة العربية السعودية وجهودها الداعمة للإرتقاء بالعمل العربي الإسلامي المشترك.

وقال رئيس المجلس “نؤكد دعمنا وإستعدادنا الكامل للإنخراط الإيجابي في توثيق عرى التعاون والتكامل العربي الإفريقي” .

وبعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، برقية شكر إلى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.