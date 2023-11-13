منحة سعودية تستهدف (65) الف اسرة بشمال كردفان





كشف مفوض العون الانساني بولاية شمال كردفان طارق أمين ابو البشر عن تخصيص (48) الف جوال دقيق قمح للولاية من جملة (435. 96) الف جوال منحة سعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

وأضاف ابو البشر في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) ان المنحة تستهدف أكثر من (65) الف اسرة متأثرة بالحرب بولاية شمال كردفان تم تقسيمها حسب الجهات المعنية بالحصر متمثلة في الرعاية الاجتماعية وجمعية الهلال الاحمر ومنظمة الهجرة الدولية بواقع خمس فئات، حيث شملت الفئات اللاجئين والنازحين قبل وبعد الحرب على فئتين الموجودين داخل معسكرات الايواء او مع عائلات بجانب الفئات المستضيفة للوافدين.

واشار المفوض الى ان اكثر المحليات المتاثرة بالحرب بالولاية حسب الترتيب هي محلية شيكان بواقع (19) الف اسرة متاثرة بالحرب، محلية ام روابة (17) الف اسرة. محلية الرهد (255 .9) اسرة، محلية ام دم (800 .6) الف اسرة، محلية بارا (5) الاف أسرة، محلية غرب بارا (85 .4) الف اسرة، محلية جبرة الشيخ (894. 2) الف اسرة، ومحلية سودري (778. 1).