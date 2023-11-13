البرهان يعقد اجتمام مهم مع الرئيس الكيني.. الحاجة الملحة لإيجاد حل للنزاع في السودان في أقصر وقت ممكن

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و روتو الرئيس الكيني اجتماعا مهما اليوم الاثنين واتفقا في بيان مشترك على:

– الحاجة الملحة لإيجاد حل للنزاع في السودان في أقصر وقت ممكن وتسريع مفاوضات جدة من أجل وقف الأعمال العدائية والمساعدة الإنسانية.

– العمل من أجل عقد اجتماع عاجل للإيغاد لبحث تسريع مفاوضات جدة نحو وقف الأعمال العدائية في السودان.

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي فى زيارة رسمية، بدعوة كريمة من الرئيس الكيني وليم روتو ، وكان في إستقباله بالقصر الرئاسي الرئيس الكيني، وأعضاء حكومته .

وعقد رئيس المجلس القائد العام، والرئيس الكيني، بالقصر الرئاسي جلسة مباحثات مشتركة تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات ، كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع فى السودان وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأطلع رئيس المجلس ، الرئيس الكيني على تطورات ومجريات الأوضاع في السودان علي ضوء التمرد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد المواطنين والأعيان المدنية ، وإرتكابها جرائم جسيمة في حق المدنيين، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وجدد رئيس المجلس عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية وإنهاء معاناة المواطنين وإنهاء الحرب فى السودان.

من جانبه أكد الرئيس الكيني وليم روتو دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان ، والعمل على دعم جهود الحكومة السودانية لإستدامة السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان.

وجدد روتو عزم كينيا على تمتين وتعزيز العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى مبادرات السلام بما فيها منبر جده وعملية سلام إيقاد وشدد الجانبان على الحاجة العاجلة لإيجاد حلول للأزمة في السودان في أقرب وقت ممكن .

واتفقا كذلك على التقدم المحرز في جدة مؤكدين ضرورة تسريع العملية التفاوضية للوصول لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات .

كما أتفق الجانبان أيضا على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء الايقاد في إطار المساعي لوقف إطلاق النار ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحد.