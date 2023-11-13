مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد الحظيرة الجمركية بودمدني

مواصلة لزياراته التفقدية لادارات شرطة الولاية المختلفة للوقوف علي سير العمل والأداء والتحديات .

تفقد صباح الاثنين مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة فضل عبده فضل سير العمل والأداء بالحظيرة الجمركية بالميناء الجاف بودمدني ووقف علي إنجازات وضبطيات إدارة مكافحة التهريب. بحضور اللواء شرطة بابكر يوسف مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب واللواء شرطة هاشم محمد أحمد خليفه مدير دائرة التوجيه والخدمات ومدراء الدوائر والإدارات.

ومن خلال الزيارة وقف مدير شرطة الولاية علي معرض إنجازات إدارة مكافحة التهريب وخاطب جمع القوة مشيداً بالأداء المتميز وماتم من إنجازات وضبطيات.

هذا وقد عقد فضل اجتماع ضم السادة الضباط تم التحدث فيه باستفاضة عن كل التحديات التي تواجه سير العمل ناقلا لهم

موجهات رئاسة قوات الشرطة لتجويد الأداء

مؤكداً توفير شرطة الولاية لكافة المعينات التي تعين على ذلك .

المكتب الصحفي لشرطة السودان