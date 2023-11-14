ملخص الموقف الميداني في الخرطوم ليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023





جبل أولياء

– قامت الميليشيا بشن هجوم عنيف على قاعدة الجيش بجبل أولياء حيث تمكنوا من التقدم حتى منتصف النهار ولكن بحمد الله تمكنت قوات الجيش من صد هجومهم ودحرهم.

– أثناء تجميع ميليشيا الدعم السريع لقواتها لشن موجة هجوم أخرى، باغتهم الجيش بهجوم استباقي تكلل بالنجاح وتمكن من تشتيت قوات الميليشيا وتكبيدهم خسائر واستلام بعض الغنائم

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المدرعات

– واصل المرابطون في المدرعات مهاجمة قوات الميليشيا المنتشرة في الأحياء المحيطة بالمدرعات لليوم الثاني في عدة محاور بصورة ناجحة حيث تنشغل الميليشيا في معارك جبل أولياء.

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أمدرمان

– تتواصل حرب المدن في وسط أمدرمان وغرب الحارات بدون تفاصيل واضحة فيما تشير المعلومات المبدئية إلى تقدم الجيش خصوصاً في محور وسط أمدرمان.

– تمكن الجيش من ضرب قوارب حاولت الميليشيا استخدامها لنقل الإمداد لقواتها في بحري والخرطوم عقب انقطاع كبري شمبات.

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ستواصل قوات الدعم السريع المعزولة في بحري والخرطوم محاولة الهجوم على جبل أولياء طمعاً في جسر الخزان، رغم أن التكلفة في هذه المعارك بالنسبة للدعم السريع ستكون عالية في ظل إنقطاع الإمداد.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة وثبت أقدامهم وسدد رميهم.

احمد الخليفة

