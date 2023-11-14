الخارجية تناقش الجوانب المتعلقة بعمل بعثة (يونسفا)في أبيي





ناقشت وزارة الخارجية السودانية مع ادارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الامم المتحدة جميع الجوانب المتعلقة بعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في ابيي (يونسفا).

وأعلن وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج خلال لقائه مدير قسم شرق افريقيا في ادارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الامم المتحدة غراهام متيلاند ٬ تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة و (يونسفا )في اطار اتفاقية وضع القوات (SOFA) و إتفاقية يونيو٢٠١١،

وقال أن تنفيذ ما نصت عليه الإتفاقية في تكوين الآليات المشتركة على مستوى الشرطة و الإدارة والمجلس التشريعي يعد السبيل الأمثل لمعالجة الوضع في ابيى، مؤكداً التعاون الجيد مع حكومة جنوب السودان و الأمم المتحدة في هذا الشان.

وفي ذات المنحى اوضح مدير قسم شرق افريقيا في ادارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الامم المتحدة غراهام ميتلاند حرص الأمم المتحدة على تنفيذ تفويض يونسفا فى مهامها و معالجة التحديات في مجال حكم القانون و إنتشار السلاح و الحركة الموسمية للرعاة وتجنب مظاهر عدم الإستقرار .

و شدد على أهمية إحترام الاتفاقيات السابقة الموقعة بين حكومة جمهورية السودان و جنوب السودان وإلى ذلك شكر الحكومة على تقديم كافة التسهيلات.

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