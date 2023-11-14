شاهد بالفيديو .. الرئيس الكيني “روتو” يضحك ويبدو سعيداً في استقبال البرهان ومناوي يخطف الأنظار..!

قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى بزيارة سريعة إلى جمهورية كينيا بدعوة كريمة من الرئيس وليم روتو.

واستقبل الرئيس الكيني صباح الإثنين قائد الجيش السوداني بالضحك والابتسامات، فيما تبدو السعادة ظاهرة عليه طوال فترة المحادثات التي انعقدت في نيروبي.

وكان السودان اعترض على رئاسة كينيا للجنة الايغاد المكلفة بتقديم حلول لأزمة الحرب السودانية وتمرد قوات الدعم السريع.