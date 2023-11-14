بالصور.. والي الشمالية يشهد تخريج معسكرات الكرامه (1) بمحلية دنقلا

شهد والي الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي وإعضاء حكومته بحضور لجنة أمن الولاية قادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري ولفيف من القيادات التنفيذية والفعاليات الشعبية ومواطني محلية دنقلا الذين إمتلأت بهم ساحة ميدان الإتحاد شهد تخريج معسكرات الكرامه (1) لمستنفري محلية دنقلا من الشباب بالإضافه لمعسكرين للمرأه.

وحيا والي الولاية الأستاذ الباقر أحمد علي الآحتفتل مؤكدا إن القوات المسلحة من الشعب وإليه وأشاد بالمستنفرين الذين لبو نداء القائد العام وجاهزيتهم لصون تراب الوطن وحمايته وقال إن هناك جيش آخر يؤمن الغذا والدواء وثمن جهود اللجنة العليا للإسناد بالولاية مؤكدا دعمها لمواصلة المسيرة حتي تأمين كل شبر من أرض الوطن.