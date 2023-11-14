سياسية
بالصور.. والي الشمالية يشهد تخريج معسكرات الكرامه (1) بمحلية دنقلا
شهد والي الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي وإعضاء حكومته بحضور لجنة أمن الولاية قادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري ولفيف من القيادات التنفيذية والفعاليات الشعبية ومواطني محلية دنقلا الذين إمتلأت بهم ساحة ميدان الإتحاد شهد تخريج معسكرات الكرامه (1) لمستنفري محلية دنقلا من الشباب بالإضافه لمعسكرين للمرأه.
وحيا والي الولاية الأستاذ الباقر أحمد علي الآحتفتل مؤكدا إن القوات المسلحة من الشعب وإليه وأشاد بالمستنفرين الذين لبو نداء القائد العام وجاهزيتهم لصون تراب الوطن وحمايته وقال إن هناك جيش آخر يؤمن الغذا والدواء وثمن جهود اللجنة العليا للإسناد بالولاية مؤكدا دعمها لمواصلة المسيرة حتي تأمين كل شبر من أرض الوطن.
من جانبه قال اللواء الركن سليمان حاج الخضر قائد الفرقة 19 مروي إن هذه المعسكرات ترعب الأعداء مشيدا بالروح المعنوية العالية للمستنفرين وأضاف بأن الشباب هم مستقبل هذه الأمة وحماتها وقدم شكره للقائد العام للقوات المسلحة ووالي الولايه ورئيس الهيئة الشعبية والإعلاميين بالولاية وحيا تكاتف القوات النظامية في أداء واجباتها.
هذا وقدم المتخرجين عروضا عسكرية لمناشط عديدة زينت الآحتفال ونالت إستحسان الحاضرين .
مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة السودانية
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد