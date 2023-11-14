شاهد بالفيديو.. بطل القوات المسلحة أحمد الشاكر يطمئن الجميع من داخل قاعدة النجومي الجوية





طمأن المظلي “أحمد الشاكر” بطل القوات المسلحة السودانية جميع السائلين والمتشككين بأن قاعدة النجومي الجوية في جبل أولياء بالخرطوم مازالت تحت السيطرة.

وأكد الشاكر بأن ما تبثه الغرف الإعلامية لمليشيا التمرد والجنجويد لا أساس له من الصحة، وسيقاتل الجيش السوداني بكل ضراوة لإنهاء هذا التمرد والانتصار في معركة الكرامة.

ودارت معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين بالمنطقة، ضمن جهود القوات المسلحة في الحفاظ على السودان دولة موحدة، وإحباط أكبر مؤامرة تشهدها البلاد في تاريخها.

ووجد حديث أحمد الشاكر تفاعلاً كبيراً بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، وأمن الكثيرون على أنه لا مجال للتهاون مع انتهاكات المليشيا المتمردة، ويجب الحسم فقط.

شاهد فيديو الشاكر من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”