سياسية
وزير الاتصالات والتحوّل الرقمي: دعم مجهود شركات الاتصالات في استعادة خدماتها بأفضل مما كانت عليه قبل الحرب
عقب لقائه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، قال وزير الاتصالات والتحوّل الرقمي عادل حسن:
– تناولت مع عضو مجلس السيادة دعم مجهود شركات الاتصالات في استعادة خدماتها بأفضل مما كانت عليه قبل الحرب.
– عازمون على تقوية التنسيق بين الوزارة وشركات الاتصالات من أجل تطوير وترقية هذا القطاع الحيوي.
– مستعدون مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للتعاون مع كل شركات الاتصالات لترقية خدماتها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
– الوزارة بصدد إنشاء مركز بيانات قومي بمدينة بورتسودان مما يساعد في سرعة اىستعادة الخدمات الإلكترونية.
الشرق للأخبار
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