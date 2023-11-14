وزير الاتصالات والتحوّل الرقمي: دعم مجهود شركات الاتصالات في استعادة خدماتها بأفضل مما كانت عليه قبل الحرب





عقب لقائه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، قال وزير الاتصالات والتحوّل الرقمي عادل حسن:

– تناولت مع عضو مجلس السيادة دعم مجهود شركات الاتصالات في استعادة خدماتها بأفضل مما كانت عليه قبل الحرب.

– عازمون على تقوية التنسيق بين الوزارة وشركات الاتصالات من أجل تطوير وترقية هذا القطاع الحيوي.

– مستعدون مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للتعاون مع كل شركات الاتصالات لترقية خدماتها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.