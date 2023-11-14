سياسية
عبد الرحيم دقلو: ندعو النازحين واللاجئين إلى العودة إلى مناطقهم وقراهم وممارسة حياتهم الطبيعية
قال قائد ثاني قوات الدعم السريع المتمردة عبد الرحيم دقلو بأن قوات الدعم السريع تقع على مسؤوليتها حماية المواطنين وتأمينهم والحفاظ على ممتلكاتهم رغم صعوبة المهمة في ظل هذه الظروف.
– “الدعم السريع” تقف على مسافة واحدة من جميع المكوّنات الاجتماعية في دارفور.
– سنواجه أي متفلت أو متربص بأمن وسلامة المواطنين ولن نتردد في محاسبة أي فرد يتعدى على حقوق الآخرين أو يهدد أمنهم وسلامتهم.
– لن نوفر حماية “للمتفلتين”، ومستعدون للتعاون مع أي لجان تحقيق لتقديم أي فرد يثبت تورطه في أي انتهاكات لمحاكمة عادلة.
– ندعو أهل دارفور إلى إعلاء روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة.
– ندعو النازحين واللاجئين إلى العودة إلى مناطقهم وقراهم وممارسة حياتهم الطبيعية فليس “هنالك ما يخشونه بعد اليوم”.
– يجب على أهلنا في الجنينة أن يتعايشوا فيما بينهم بتجاوز “المرارات الماضية”، وفتح “صفحة بيضاء”، فلا يوجد “ما يعكر العلاقة بينكم بعد اليوم”.
– على “الأخوة” في الحركات المسلحة أن يقوموا بواجبهم مع قوات الدعم السريع بتوفير الأمن والاستقرار لإنسان دارفور.
– ندعو “الشرطة” لممارسة عملها بشكل طبيعي وستجد منا كل التعاون والتنسيق.
الشرق للأخبار
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