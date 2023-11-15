سياسية
قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” تعقد اجتماع مهم في مصر
قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بأنها ستعقد اجتماعات مهمة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت:
– يعقد المكتب التنفيذي لتحالفنا وكادره القيادي اجتماعاً مهماً بالعاصمة المصرية القاهرة يبدأ اليوم ويستمر حتى السبت المقبل.
– الاجتماع يناقش عدداً من ملفات الأجندة السياسية والتنظيمية المرتبطة بتحالفنا، وسبل تطوير رؤاها.
– الاجتماع يناقش رؤية تحالفنا فيما يتصل بالأوضاع الإنسانية وإيصال المساعدات والعدالة الانتقالية وقضايا الانتهاكات والرؤى الاقتصادية والإعمار وجبر الضرر والتعويضات والقضايا ذات الصلة بالإعلام.
– نؤكد استمرارنا في كل جهود ومساعي وحدة القوى الديمقراطية المدنية ومد يدنا لكل قوى الثورة والانتقال من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
– نحث طرفي الحرب على وضع حد لها عبر التفاوض من خلال “منبر جدة” دون “كلل أو ملل”.
الشرق للأخبار
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