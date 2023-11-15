قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” تعقد اجتماع مهم في مصر





قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بأنها ستعقد اجتماعات مهمة بالعاصمة المصرية القاهرة. وأضافت:

– يعقد المكتب التنفيذي لتحالفنا وكادره القيادي اجتماعاً مهماً بالعاصمة المصرية القاهرة يبدأ اليوم ويستمر حتى السبت المقبل.

– الاجتماع يناقش عدداً من ملفات الأجندة السياسية والتنظيمية المرتبطة بتحالفنا، وسبل تطوير رؤاها.

– الاجتماع يناقش رؤية تحالفنا فيما يتصل بالأوضاع الإنسانية وإيصال المساعدات والعدالة الانتقالية وقضايا الانتهاكات والرؤى الاقتصادية والإعمار وجبر الضرر والتعويضات والقضايا ذات الصلة بالإعلام.

– نؤكد استمرارنا في كل جهود ومساعي وحدة القوى الديمقراطية المدنية ومد يدنا لكل قوى الثورة والانتقال من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.