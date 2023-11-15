شاهد بالفيديو قائد سلاح المدرعات يقود عمليات تمشيط الأحياء المجاورة للمنطقة العسكرية بنفسه





قاد اللواء ركن نصر الدين عبدالفتاح قائد سلاح المدرعات بالسودان عمليات تمشيط الأحياء المتاخمة لمنطقة الشجرة العسكرية.

وظهر “نصر الدين”، وهي يقوم بأخذ التمام من القوات التي تمشط المنطقة، حيث تجري عمليات ملاحقة لعناصر المتمردين من مليشيا الدعم السريع.

وكانت بعض القوات المتمردة حاولت الهجوم على المدرعات في الأيام الماضية وتم حسمها بواسطة دفاعات الجيش السوداني.

وتخوض القوات المسلحة حرباً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع الذي يدخل في شهره الثامن.

وبحسب محرر “النيلين”، وجدت مشاركة القائد نصرالدين تفاعلاً واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المعلقين بقدرات العسكرية الفائقة.

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رصد وتحرير – “النيلين”