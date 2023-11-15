بالصور والفيديو .. رئيس مجلس السيادة يصل إثيوبيا وأبي أحمد في استقباله





وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، في زيارة رسمية، تتعلق بترقية وتطوير العلاقات الثنائية ودعم آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا .

وكان في إستقباله بمطار بولي الدولي، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وأعضاء البعثة السودانية المعتمدة لدى إثيوبيا.

وسيعقد الرئيسان جلسة مباحثات حول تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة من الإتحاد الافريقي والإيقاد ومنبر جدة لإيجاد حل للأزمة السودانية، بجانب بحث قضايا السلام والأمن والتنمية في القرن الافريقي.

ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته، كل من السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول أحمد إبراهيم مفضل.