البرهان يلتقي رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي





إستقبل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم بمقر إقامته بأديس أبابا التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي السيد/موسى فكي .

حيث تطرق اللقاء للأوضاع في السودان والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي على تطورات الوضع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة وإستهدافها للمدنيين والمنشآت والمرافق العامة، وإرتكابها لفظائع إنسانية في حق المواطنين الأبرياء.

وأكد الفريق أول ركن البرهان عزم الحكومة وتعاونها مع كل المبادرات المطروحة لمعالجة هذه القضية.مشيدا بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عبر منبر جدة في إيجاد حل للأزمة.فضلا عن جهود الإتحاد الافريقي والإيقاد والتي تصب في مجملها نحو إستدامة السلام والاستقرار في السودان.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي