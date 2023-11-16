القوات المسلحة تدحر المليشيا المتمردة بجبل أولياء





أفادت القوات المسلحة في موجز الموقف العملياتي لليوم الاربعاء أن المليشيا المتمردة حاولت اليوم الهجوم عليها في جبل أولياء ٬ حيث قامت بطرد المليشيا وكبدتها خسائر كبيره في الأفراد والعتاد ودمرت عدداً من العربات القتالية المجهزة بمختلف أنواع الأسلحة وعدد من المدرعات الخفيفة.

واكدت القوات المسلحة مواصلة عملياتها في مختلف المناطق والتعامل مع العدو، كما أكدت على استمرارها في القيام بواجبها وأعمالها القتالية حتى تحقيق النصر.

سونا