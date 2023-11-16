سياسية
القبض على عناصر من مليشيا الدعم السريع داخل صالة السجل المدني عطبرة
ألقى أفراد المكتب السري التابع لإدارة السجل المدني نهرالنيل القبض على عناصر يتبعون لمليشيا الدعم السريع المتمردة داخل صالة الجمهور بالسجل المدني عطبرة.
وقال العميد شرطة/عمادالدين عبداللطيف مدير إدارة السجل المدني بالولاية أنه تم تسليم عناصر المليشيا لإستخبارات سلاح المدفعية بعد استجوابهم بواسطة جنايات السجل المدني مؤكداً أن اليقظة والإنتباه التي يتمتع بها كافة منسوبي شرطة ولاية نهرالنيل في مختلف الإدارات والوحدات تمثل خط الدفاع الأول عن الولاية ومواطنيها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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