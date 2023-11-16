القبض على عناصر من مليشيا الدعم السريع داخل صالة السجل المدني عطبرة

وقال العميد شرطة/عمادالدين عبداللطيف مدير إدارة السجل المدني بالولاية أنه تم تسليم عناصر المليشيا لإستخبارات سلاح المدفعية بعد استجوابهم بواسطة جنايات السجل المدني مؤكداً أن اليقظة والإنتباه التي يتمتع بها كافة منسوبي شرطة ولاية نهرالنيل في مختلف الإدارات والوحدات تمثل خط الدفاع الأول عن الولاية ومواطنيها.

المكتب الصحفي لشرطة السودان