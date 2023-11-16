مبارك أردول: لأول مرة يتحدث قائد ثاني مليشيا الدعم السريع بشكل مختلف

قال مبارك أردول القيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الدييمقراطية – معلقاً على حديث قائد ثاني الدعم السريع “المتمرد” عبدالرحيم دقلو:

لأول مرة يتحدث قائد ثاني مليشيا الدعم السريع بشكل مختلف متحملاً المسؤولية الكاملة تجاه أمن وسلامة المواطن في دارفور ومتوعداً بملاحقة من يعتدون عليه ، ننتظر أن يعقب الأقوال هذه بالأفعال وفي أرض الواقع، بدءاً بملاحقة الجناة الذين إعتدوا على أهلنا المساليت وقتلة الوالي الرفيق المناضل خميس أبكر ووالده وكذلك من يعتدون حالياً في أردمتا.

وأضاف أردول على صفحته الرسمية في فيسبوك: نقول له الدم السوداني واحد ، فأمن أهلنا في دارفور هو نفس أمن أهلنا في جبل أولياء، عليكم بحفظه وصون أعراضهم وحماية ممتلكاتهم أيضاً.