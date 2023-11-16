الجزيرة: تدشين توزيع 25.072 جوال دقيق منحة مركز الملك سلمان

دشن الأستاذ فتح الرحمن محمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية المكلف بولاية الجزيرة بحضور مفوض العون الإنساني والعمل الطوعي بالولاية بمخازن مارنجان بمدني توزيع الدفعة الأولى من دقيق منحة مركز الملك سلمان بالمملكة العربية السعودية بعدد 25.072 جوال دقيق قمح من جملة المنحة الكلية 129.906 جوال.

على صعيد آخر أكد الوزير في الإجتماع المشترك بمكتبه مع المدراء التنفيذيين إن التوزيع سيتم حسب الاحصاءات والبيانات الواردة من المحليات وسيتم التوزيع لمراكز الإيواء والأسر المستضيفة.