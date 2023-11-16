دعم من المجلس النرويجي للاجئين المستضافين بمراكز الإيواء بالجزيرة





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف٬ لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذة سوزان مليفي مدير مكتب السودان للقطاع الشرقي والأوسط بمنظمة المجلس النرويجي للاجئين٬ بحث أوجه التعاون بين الولاية والمجلس لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة.

و أعلنت سوزان عن توفير مواد غذائية ومواد إيواء إلى جانب مبالغ مالية للمستضافين بمراكز الإيواء وأشارت إلى عمل المنظمة في السودان في مجالات التعليم والدعم القانوني وكشفت عن الترتيبات الجارية لفتح مكتب للمنظمة بولاية الجزيرة لتسهيل عمل المنظمة.

من جانبه رحب والي الجزيرة بالتعاون مع منظمة المجلس النرويجي وأكد على أهمية التنسيق بين حكومة الولاية والمجلس داعياً منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية للتنسيق مع حكومة الولاية وتوفير قاعدة من البيانات لعمليات التوزيع التي تمت لتحقيق العدالة في التوزيع.

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