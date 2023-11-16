بالصور.. والي ولاية كسلا ومدير قوات الجمارك يقفان علي ترتيبات افتتاح معبر اللفة وعواض الحدودي بولاية كسلا





وقف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله والي ولاية كسلا المكلف رفقة الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك رئيس لجنة إفتتاح المعابر بين السودان ودولة إرتريا وأعضاء لجنة فتح المعابر وعدد من الضباط والجهات التنفيذية بحكومة الولاية وقفوا علي الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح معبر اللفة الحدودي مع دولة اريتريا بحضور مدير شرطة الولاية واعضاء لجنة الأمن بالولاية.

والي ولاية كسلا المكلف اوضح(للمكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة تدل علي اهتمام الدولة بالمعابر لافتا الى ان المعابر تعتبر سفارة شعبية بين البلدين وتعمل علي ربط العلاقات الاجتماعية ورتق النسيج الاجتماعي وتوحيد الجهود بين الدولتين والمحاظة عليها ، بجانب تبادل المعلومات وتوقيف المجرمين والحد من التجارة غير المشروعة على الحدود كتهريب البشر والمخدرات والسلاح.

من جانبه جدد الفريق حسب الكريم ادم النور التزامهم التام بتنفيذ موجهات مجلس السيادة وذلك من خلال تزليل كافة العقبات وإكمال الترتيبات وتهيئة المعابر لتقوم بدورها على الوجة الاكمل معددا فوائدها الاقتصادية والاجتماعية على الدولة ومجتمع الولايه بصفة خاصة، مشيدا بالتنسيق الجيد بين الاجهزة النظامية بولاية كسلا وادوراها التكاملية لحفظ الأمن وتقديم الخدمات لكافة المواطنين.

فيما كشف الاستاذ محمد ادريس مقرر اللجنة ممثل مجلس الوزراء عن ترتيبات فتح المعابر والمتمثلة في تحريك الصادر والوارد بالاضافة الي خدمة الجمهور عبر المعابر بين البلدين من خلال الاجراءات التي تتم.