الفريق مهندس جابر يسلم رسالة من رئيس المجلس للرئيس الموزمبيقي





استقبل فخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مبعوث رئيس المجلس الذي وصل اليوم إلى مابوتو عاصمة جمهورية موزمبيق، حاملاً رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للرئيس الموزمبيقي.

وقال السفير أسامة محجوب حسن سفير السودان لدى موزمبيق مقيماً بريتوريا بجنوب أفريقيا في تصريح صحفي أن”الرسالة تتعلق بشرح تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان جراء تداعيات التمرد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد المواطنين والأعيان المدنية”.

وقدم مبعوث الرئيس شرحاً للرئيس الموزمبيقي حول المبادرات المطروحة عبر منبر جدة التفاوضي والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد فى إطار توحيد الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأشار السفير إلى أن رئيس جمهورية موزمبيق أكد إهتمامه بتطورات الأوضاع في السودان، لافتاً إلى مكانة ودور السودان فى المنطقة، معرباً عن أسفه للأحداث التي يشهدها السودان من تدمير ممنهج لمقدرات البلاد، معلناً دعم بلاده الكامل وتنسيق الجهود فى كافة المحافل الإقليمية والدولية خاصة على صعيد مجلس الأمن الذي تتمتع بلاده بعضويته لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

سونا