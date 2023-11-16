سياسية
التأمين الصحي بالقضارف يأمن على عودة خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات الريفية
أمن الإجتماع المشترك بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف وصندوقي التأمين الصحي والامداد الطبية والذي انعقد بمباني الوزارة اليوم برئاسة دكتور محمد صلاح الدين محمد مدير التأمين الصحي بالولاية أمن على عودة خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات الريفية.
مدير التأمين الصحي بالولاية في تصريحات صحفية عقب الإجتماع قال إن الإجتماع أمن على عودة الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي بالمستشفيات الريفية بصورة تدريجية وترتيب الأولويات من حيث تعداد السكان والحاجة الحقيقية للخدمات الصحية والتوزيع الجغرافي العادل لها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى لارجاع الخدمات إلى كافة المستشفيات الريفية تخفيفاً للعبء على المواطنين.
وأشار دكتور محمد صلاح الدين محمد إلى رجوع الخدمات في مستشفى أم شجرة والمدينة (1) إضافة إلى 6 مستشفيات أخرى من المزمع عودة الخدمة فيها، أبرزها الصباغ والقريشة وقلع النحل وكساب، مبينا أن هذه الخطوة سوف تساهم في إرجاع الخدمات بكافة المستشفيات الريفية بنهاية ديسمبر القادم وشمولها الخدمات الدوائية والمعامل.
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