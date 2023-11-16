التأمين الصحي بالقضارف يأمن على عودة خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات الريفية

مدير التأمين الصحي بالولاية في تصريحات صحفية عقب الإجتماع قال إن الإجتماع أمن على عودة الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي بالمستشفيات الريفية بصورة تدريجية وترتيب الأولويات من حيث تعداد السكان والحاجة الحقيقية للخدمات الصحية والتوزيع الجغرافي العادل لها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى لارجاع الخدمات إلى كافة المستشفيات الريفية تخفيفاً للعبء على المواطنين.