تكدس خيالي للمسافرين السودانيين باسمرا بغرض السفر الى السعودية





وفد من السفارة السودانية إلى كسلا لبحث تكدس المسافرين باسمرا

دفع تدفق السودانيين إلى اسمرا السُلطات الارترية إلى إتخاذ قرار بإيقاف الدخول الي العاصمة مؤقتاً.

وكشفت مصادر عن تكدس إعداد كبيرة من السودانيين في اسمرا حتى باتت إعدادهم فوق الطاقة الاستيعابية للفنادق والشُقق والبيوت، ولفتت إلى أن بعضهم لجأ إلى المساجد إلى حين إكمال إجراءات سفرهم خاصة إلى المملكة العربية السعودية بعد اعتماد اسمرا جهة قدوم للسودانيين بالإضافة إلى إكمال السفارة السعودية إجراءات سفر أصحاب الزيارات.

ولفتت مصادر إلى أن عدد كبير من السودانيين اختاروا البقاء في مدينة تسني الحدودية إلى أن تسمح لهم السلطات الارترية بدخول اسمرا.

في مواراة ذلك يتوقع وصول وفد من السفارة السودانية إلى مدينة كسلا شرقي السودان وذلك لبحث أمر تنظيم وترتيب سفر السودانيين عبر معبر اللفة الحدودي الذي وعند زيارة مجلة طيران بلدنا إليه اليوم الأربعاء شهد تراجع في حركة الدخول إلى ارتريا.

اسمرا:طيران بلدنا